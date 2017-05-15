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Главные новости Курганской области
16:43  15 мая 2017 0

«Идете правильной дорогой». В Кургане поздравляют известного мостостроителя

Празднование 74 годовщины образования Курганской области. Курган, парышев дмитрий
Дмитрий Парышев впервые за долгие годы празднует именины не в командировкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В понедельник, 15 мая, свой день рождения празднует генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Поздравления впервые за долгие годы руководитель завода встречает не в командировке, а на родном предприятии.

Поздравительную телеграмму в его адрес направил губернатор Зауралья Алексей Кокорин. «Ваш плодотворный труд — это весомый вклад в развитие промышленной отрасли Курганской области», — говорится в послании. Отмечает глава региона деловые качества именинника: «Высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффективных путей решения поставленных задач».

Лично поздравил коллегу промышленник, депутат областной Думы Сергей Муратов. Он подарил Дмитрию Парышеву старинную икону «Одигитрия». «Это переводится с греческого как „путеводительница“, — пояснил Муратов. — Я сказал, что он и его предприятие идут правильным путем, и пожелал им процветания».

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает руководителю завода и его предприятию благополучия, устойчивого развития и процветания.

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