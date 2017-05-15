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19:58  15 мая 2017 0

Тюменскому строителю-мошеннику грозит реальный срок. Он второй раз обманул дольщиков на десятки миллионов рублей

Обманутые дольщики. Тюмень, обманутые дольщики, тюменский строитель
Дольщики несколько раз проводили акции протеста из-за компаний СанниковаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в суд направлено уголовное дело известного местного строителя Анатолия Санникова, из-за которого дольщики не раз выходили на пикеты под окна чиновников. Экс-гендиректора двух фирм, который уже получал срок за мошенничество, на сей раз обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, 54-летнего бывшего гендиректора ЗАО «Стройимпульс» и ЗАО «Тюменский строитель» обвиняют в присвоении в особо крупном размере, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии средств от налогов и злоупотреблении полномочиями.

Следователи выяснили, что, будучи генеральным директором ЗАО «Тюменский строитель», с сентября 2012 года по октябрь 2013-го Санников заключил 149 договоров с дольщиками строящегося дома в районе улиц Тихой — Просторной. Документы подписали 98 граждан и 8 фирм, общая сумма превысила 221 млн рублей. По версии следствия, Санников присвоил больше 17,5 млн рублей. Кроме того, с ноября 2012 по февраль 2014 года он не перечислил в бюджет НДФЛ с зарплаты сотрудников на общую сумму свыше 16 млн рублей, а некоторые расчеты с контрагентами производил через подконтрольную ему фирму, в итоге сумма неуплаченных налогов возросла до 18,7 млн рублей.

В прокуратуре области сообщили, что действия Санникова привели к фактическому прекращению строительства жилого дома и банкротству фирмы. После вручения обвинительного заключения 109 томов уголовного дела будут направлены в Центральный районный суд Тюмени, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как уже писало «URA.RU», в 2010 году глава и совладелец ЗАО «Тюменский строитель» Анатолий Санников и заместитель генерального директора ЗАО «СТ-Вероника» Игорь Дурандин получили по шесть лет колонии общего режима за аналогичные действия — тогда речь шла о хищении более 18 млн рублей у дольщиков 9-этажного жилого дома в центре Тюмени в районе улиц Малыгина — Мориса Тореза. Однако в апреле 2011 года судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила кассационные жалобы обоих предпринимателей и заменила реальные сроки на условные с испытательным сроком в четыре года. Как следует из открытых источников, такое решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда в составе председательствующей Галины Скифской и судей Юрия Васькова и Галины Садовниковой.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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