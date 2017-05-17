В Волгограде растет число жертв взрыва газа в жилом доме

07:26 17 мая 2017 2

На месте взрыва развернут оперативный штаб ФОТО: "Типичный Волгоград" "ВКонтакте" Евгений Смыслов

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной девушки. На месте развернут оперативный штаб.

Четвертая жертва — жительница дома 1990 года рождения, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на представителей штаба. Ранее на месте ЧП нашли тела еще трех человек — работника Горгаза и двух жительниц.

Днем во вторник, 16-го мая, в доме прогремел взрыв и произошло его частичного обрушение. Были разрушены 12 квартир, помимо погибших сообщалось о десятке раненых. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек, напоминает информагентство Nation News.

По предварительным данным, причиной взрыва могло послужить повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу сотрудниками компании, не имевшими на это разрешений. СКР возбудил уголовное дело.