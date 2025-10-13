Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это произошло во время личной беседы на саммите по Газе.
«Где ваш соотечественник?» — использовав английское слово compatriot, которое в большинстве словарей переводится как «соотечественник». Американский лидер имел в виду Пашиняна.
Трамп уже делал нестандартные высказывания в адрес зарубежных лидеров. В частности, на саммите по урегулированию ситуации в Газе он отметил, что шейх ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян «присутствовал духом», хотя фактически не был на мероприятии. Эти заявления вновь привлекли внимание к стилю общения американского лидера на международных переговорах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.