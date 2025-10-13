13 октября 2025

Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Трамп на саммите по Газе спросил у Алиева, где Пашинян
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это произошло во время личной беседы на саммите по Газе.

«Где ваш соотечественник?» — использовав английское слово compatriot, которое в большинстве словарей переводится как «соотечественник». Американский лидер имел в виду Пашиняна.

Трамп уже делал нестандартные высказывания в адрес зарубежных лидеров. В частности, на саммите по урегулированию ситуации в Газе он отметил, что шейх ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян «присутствовал духом», хотя фактически не был на мероприятии. Эти заявления вновь привлекли внимание к стилю общения американского лидера на международных переговорах.

