Представители команды Шойгу могут лишиться мест в Госдуме

Люди из команды Сергея Шойгу могут лишиться мест в Госдуме. Под вопросом пролонгация мандата вице-спикера Шолбана Кара-оола, сообщили URA.RU инсайдеры. Он считается ближайшим соратником экс-министра обороны, много лет возглавлял Республику Тува с 2007 по 2021 годы.
Потенциальную смену Кара-оола источники связывают с ослаблением влияния группы Шойгу, а также с конфликтом между парламентарием и федеральными властями. В 2024 году Кара-оол, как агентство писало ранее, пытался провести в местное заксобрание своих людей, что не устраивало федеральный центр и главу региона Владислава Ховалыга. Кандидатов вычистили из списков ЕР, после чего они перешли в СРЗП.
Сменщик Кара-оола пока не называется. Расклад будет зависеть от того, удастся ли Ховалыгу остаться на второй срок. Его полномочия заканчиваются в 2026 году. По мнению собеседников URA.RU, шансы на переизбрание малы, из-за чего предугадать кандидатов в ГД сложно. К недостаткам Ховалыга приписывают то, что он участвовал в ряде региональных внутриэлитных конфликтов, связанных в том числе с Кара-оолом, а также сенатором Диной Оюн.
«Он допустил раскол элит, что в Москве воспринимают в штыки. Федералы также не удовлетворены сформированным в 2024 республиканским парламентом, в котором представлен ряд „нежелательных“ депутатов. Ховалыг был поставлен для ограничения влияния Шойгу», — сказал нам политолог Сергей Конвиз. По его словам, на место действующего руководителя региона рассматривается представитель правоохранительных органов.
В пресс-службе Ховалыга нам сообщили, что «необходимо посоветоваться» перед ответом, и попросили направить письменный запрос. Пресс-секретарь Кара-оола не стала комментировать вопрос в устной форме, предложив направить запрос.
Ранее бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, считавшийся протеже Шойгу, также не смог попасть на федеральный пост. После ухода из минобороны он стал депутатом парламента Тувы и планировал избраться в Совет Федерации. Однако вместо него дума выдвинула в сенаторы Шолбана Кужугета.
