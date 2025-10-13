13 октября 2025

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий менять поликлинику раз в три месяца

Депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца вместо одного раза в год. Соответствующий законопроект внесут в парламент 14 октября.

«Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым разработала законопроект, сокращающий срок смены поликлиники с одного года до трех месяцев. Документ, который планируется внести в нижнюю палату парламента 14 октября, предусматривает внесение изменений в закон „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“, — передает ТАСС со ссылкой на законопроект. 

Инициатива позволит гражданам выбирать медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца вместо действующего ограничения в один год. Как пояснил Нилов, такое решение разработано по итогам многочисленных обращений граждан о необходимости более гибкой системы прикрепления к медучреждениям.

Отмечается, что сокращение срока для выбора медицинской организации позволит гражданам оперативнее реагировать на изменения ситуации в системе здравоохранения, в том числе при переезде или смене места работы. По мнению парламентариев, это повысит удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи.

Ранее в Госдуме уже рассматривались инициативы, связанные с изменением порядка прикрепления граждан к различным государственным учреждениям при смене места жительства. Так, депутаты предложили расширить административную ответственность за несообщение в военкомат о переезде, чтобы она действовала в течение всего года, а не только в период призыва, на фоне обсуждения закона о круглогодичном призыве.

