Трамп: президент ОАЭ присутствовал на саммите по Газе духом

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Каире (Египет), посвященной международному саммиту по ситуации в секторе Газа, публично обратился к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду ибн Заид Аль Нахайяну, которого не оказалось среди участников мероприятия. Об этом 13 октября сообщает агентство Reuters.
Глава Белого дома, обращаясь к собравшимся лидерам ближневосточных государств, спросил о местонахождении президента ОАЭ. После паузы Трамп отметил, что шейх отсутствует на встрече, но, по его словам, «присутствует духом». «Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — приводит слова президента США агентство.
По информации Reuters, саммит в Каире стал площадкой для обсуждения путей урегулирования конфликта в секторе Газа и гуманитарной поддержки мирного населения региона. В Египте проходят переговоры, инициированные и организованные на базе мирного плана, выдвинутого Дональдом Трампом. Документ направлен на завершение двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа и формирование предпосылок для устойчивого мира в регионе.
