Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа усилить поддержку Украины по образцу недавнего урегулирования палестино-израильского конфликта. Немецкий политик выразил надежду, что Вашингтон окажет Киеву такую же долговременную поддержку, которую продемонстрировал на Ближнем Востоке, сообщают немецкие СМИ.
«Так же, как они это показали на Ближнем Востоке, они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России», — заявил Мерц. Его слова передает Reuters. Канцлер подтвердил, что планирует обсудить с американским лидером пути урегулирования украинского конфликта во время предстоящего саммита в Египте.
Напомним, что накануне в Египте подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Трамп охарактеризовал достигнутую договоренность как «крайне сложную сделку», выразив надежду на достижение прочного мира в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности Украины при поддержке ЕС продолжать борьбу с Россией и вернуть свои территории, а также обещал дальнейшие поставки оружия НАТО. Эти заявления прозвучали после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, где Трамп ознакомился с военной и экономической ситуацией. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предостерегал Трампа от развязывания третьей мировой войны, подчеркивая готовность России к любому сценарию.
