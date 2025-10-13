13 октября 2025

Reuters: президенту Мадагаскара Радзуэлине пришлось уехать в безопасное место

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Мадагаскара покинул страну из-за массовых протестов
Президент Мадагаскара покинул страну из-за массовых протестов Фото:

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне масштабных протестов, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Радзуэлина заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь», — передает агентство.

Ранее радиостанция RFI сообщала, что глава государства покинул Мадагаскар на французском военном самолете. Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября из-за перебоев с электричеством и водой, и сопровождались столкновениями, в ходе которых, по данным ООН, погибли не менее 22 человек. После роспуска правительства протесты не прекратились, а часть военных отказалась применять силу против митингующих. Решение президента покинуть страну связано с усилением давления со стороны протестующих и позицией армии, поддержавшей граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне масштабных протестов, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters. «Президент Радзуэлина заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь», — передает агентство. Ранее радиостанция RFI сообщала, что глава государства покинул Мадагаскар на французском военном самолете. Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября из-за перебоев с электричеством и водой, и сопровождались столкновениями, в ходе которых, по данным ООН, погибли не менее 22 человек. После роспуска правительства протесты не прекратились, а часть военных отказалась применять силу против митингующих. Решение президента покинуть страну связано с усилением давления со стороны протестующих и позицией армии, поддержавшей граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...