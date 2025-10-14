В Госдуме предложили повысить детский прожиточный минимум

Детский прожиточный минимум хотят увеличить до средних затрат на ребенка
Детский прожиточный минимум хотят увеличить до средних затрат на ребенка

В России предложили повысить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних расходов на содержание ребенка. Соответствующее обращение депутат Госдумы Александр Аксененко направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа. Аксененко уточнил, что предлагает установить детский прожиточный минимум на уровне не ниже 25 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой установить размер единого пособия на детей не ниже величины прожиточного минимума. По его словам, для отдельных категорий граждан необходимо предусмотреть выплату в полтора или даже в два раза выше данной нормы.

