Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал появление нового оружия. Свое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.
Как предположил историк войск ПВО Юрий Кнутов, Путин, говоря о новом мощном оружии, мог иметь в виду крылатую ракету с неограниченной дальностью «Буревестник». Эта ракета с ядерной энергетической установкой способна нести ядерную боеголовку.
Китайское издание Sohu предположило, что новое оружие будет отличаться от всех существующих и сможет разрушить «стратегическую блокаду» Запада, таким образом выведя Россию в лидеры по вооружениям. Как еще отреагировали за рубежом на слова Путина — в материале URA.RU.
Заявление Путина
Россия вскоре может объявить о новом вооружении, испытания которого проходят в настоящий момент, и проходят успешно, сообщил Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. По словам президента РФ, страна активно развивает межконтинентальные системы на море и в воздухе.
Президент отметил, что Россия сохраняет лидерство в сфере стратегических вооружений. «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил Путин. Глава государства добавил, что обновление российского арсенала идет по всем ключевым направлениям.
Путин пояснил, что новизна российских средств ядерного сдерживания превосходит аналогичные разработки других ядерных держав. Он подчеркнул, что все ранее объявленные проекты находятся в стадии активной доработки и реализации.
Что Путин подразумевал под новым мощным оружием
Путин мог говорить о ракете «Буревестник»
Путин, говоря о новом мощном оружии, мог иметь в виду крылатую ракету с неограниченной дальностью «Буревестник». Такую версию озвучил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По словам специалиста, речь идет о ракете с ядерной энергетической установкой, способной нести ядерную боеголовку.
«Буревестник» — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой на борту, способная нести ядерную боевую часть. Кнутов отметил, что «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его можно использовать только в случае глобального ядерного конфликта.
По его информации, главной особенностью ракеты является неограниченная дальность полета — до 20 тысяч километров, что позволяет обходить любые зоны противовоздушной обороны. Эксперт также обратил внимание на потенциальные риски: ядерная энергоустановка может стать источником радиоактивного заражения в случае аварии или поражения ракеты.
Новейшие разработки гиперзвукового блока
Кроме того, Кнутов допустил, что Путин мог говорить и о других новейших разработках. Он предположил, что речь также могла идти об усовершенствованном гиперзвуковом блоке «Авангард» или о боевых лазерах, например, комплексах «Пересвет» и «Посох».
Что пишут зарубежные СМИ
Путин поставил западные страны в затруднительное положение
Путин своей реакцией на эскалацию со стороны США поставил западные страны в тупик, сообщили журналисты китайского издания Baidu. Аналитики отмечают, что заявление российского лидера стало неожиданным для Вашингтона, который ранее грозил Москве использованием крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»).
«Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан совершенно спокойно сообщил, что у России скоро появится новое оружие. Его испытания проходят успешно, в ближайшее время о нем может быть объявлено официально. <…> Эта новость потрясла международное сообщество. США и европейские страны в срочном порядке приступили к оценке технических нюансов и своих рисков», — пишут авторы китайского издания. Китайские эксперты пояснили, что США, начав эскалацию и делая ставку на устаревшие вооружения, рассчитывали на более сдержанную или уступчивую реакцию Кремля.
Авторы материала напомнили, что Tomahawk — это разработка 1980-х годов, а российские арсеналы пополняются новейшими комплексами. Хотя подробности о новом оружии пока не раскрываются, аналитики предполагают, что речь может идти о гиперзвуковых технологиях. В материале Baidu также отмечается, что подобная стратегия — это сигнал Западу о готовности России применить современные меры сдерживания в случае дальнейшего обострения ситуации
Ядерный потенциал России остается одним из самых боеспособных на планете
По мнению Military Watch Magazine, российский ядерный потенциал остается одним из самых боеспособных в мире. Арсенал межконтинентальных баллистических ракет РФ почти полностью модернизирован и состоит из современных постсоветских систем. Среди них — гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард», способные маневрировать на высокой скорости и преодолевать системы противоракетной обороны. А ситуация в США иная: американский ядерный щит основан на устаревших ракетах Minuteman III 1970-х годов, что делает его самым возрастным в мире.
Журналисты допустили, что в своем обращении Путин имел в виду или ядерную торпеду «Посейдон» или крылатую ракету 9М730 «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Новая ракета будет отличаться от всех существующих
Россия готовится к испытаниям нового оружия, способного разрушить «стратегическую блокаду» Запада и вывести страну в лидеры гонки вооружений, считает китайское издание Sohu. СМИ подчеркивает, что это заявление стало ответом на «провокации, санкции и давление» со стороны США и НАТО, расценивая его как «контратаку Путина» и «прямой удар».
Издание отмечает, что анонсированное оружие станет серьезным вызовом для безопасности западных стран. По мнению Sohu, его появление лишит США и НАТО возможности «спокойно спать». «Его заявление словно бомба замедленного действия для Запада. Контратака Путина — это не просто военный маневр, а прямой удар. Вы правда думали напугать Россию? Ну что ж, на этот раз Путин использовал сильный прием!» — пишет Sohu.
Запад получил от Москвы четкую оценку сложившейся ситуации по Украине
Как пишет Mysl Holska, Москва ясно обозначила свою позицию в отношении текущей ситуации вокруг Украины. «Москва ясно обозначила свою решимость продолжать конфликт на Украине и добиваться своих целей», — пишет MP. Ни атаки Украины на нефтяную инфраструктуру, ни угроза передачи ракет Tomahawk Киеву на ее позицию не повлияли.
