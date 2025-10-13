13 октября 2025

Музей морских котиков США поздравил флот снимком крейсера РФ

Музей ВМС США поздравил американский флот с 250-летием фотографией российского крейсера
Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, однако опубликовал в социальной сети X поздравительный коллаж, на котором был изображен российский ракетный крейсер «Варяг». На это обратили внимание военные в отставке и журналисты, после чего пост был удален. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — цитирует издание сообщение из удаленного поста.

После публикации на ошибку обратили внимание бывшие военнослужащие флота и представители СМИ, в том числе репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун. Он написал, что на поздравительном изображении находится не американский корабль, а российский крейсер «Варяг», который входит в состав Тихоокеанского флота России. Представители музея не прокомментировали причины появления изображения иностранного военного судна на официальном поздравлении.

