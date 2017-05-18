06:47 18 мая 2017 0

Посольство КНДР в Берлине сдавало свой корпус в аренду и не платило налоги Фото: depositphotos.com © URA.RU

Германия требует от Северной Кореи 10 млн евро. В такую сумму власти ФРГ оценили ущерб от сдачи в аренду корпуса посольства КНДР.

Как сообщает ТАСС, на протяжении 13 лет в одном из посольских корпусов располагались отель и конгресс-центр, однако положенные налоги с полученных от аренды средств КНДР в казну Германии не платила. Здание расположено в центре Берлина, поэтому пользуется спросом. Особенно популярна гостиница у молодежи — здесь можно переночевать в 4-6-местном номере за 17 евро. По данным немецких СМИ, за счет сдачи корпуса в аренду КНДР ежемесячно пополняла свой бюджет на 40 тысяч евро.

На сегодняшний день между Берлином и Пхеньяном достигнута договоренность о ежемесячных выплатах размером в 7 тысяч евро в счет задолженности. При этом правительство ФРГ запретила посольству КНДР сдавать свои площади в аренду.