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18 мая 2017
17 мая 2017
06:47  18 мая 2017 0

Германия требует от Северной Кореи 10 млн евро

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг
Посольство КНДР в Берлине сдавало свой корпус в аренду и не платило налогиФото: depositphotos.com © URA.RU

Германия требует от Северной Кореи 10 млн евро. В такую сумму власти ФРГ оценили ущерб от сдачи в аренду корпуса посольства КНДР.

Как сообщает ТАСС, на протяжении 13 лет в одном из посольских корпусов располагались отель и конгресс-центр, однако положенные налоги с полученных от аренды средств КНДР в казну Германии не платила. Здание расположено в центре Берлина, поэтому пользуется спросом. Особенно популярна гостиница у молодежи — здесь можно переночевать в 4-6-местном номере за 17 евро. По данным немецких СМИ, за счет сдачи корпуса в аренду КНДР ежемесячно пополняла свой бюджет на 40 тысяч евро.

На сегодняшний день между Берлином и Пхеньяном достигнута договоренность о ежемесячных выплатах размером в 7 тысяч евро в счет задолженности. При этом правительство ФРГ запретила посольству КНДР сдавать свои площади в аренду.

Наталья Володина
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