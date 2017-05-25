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Главные новости Курганской области
09:01  25 мая 2017 4

В Кургане учительница призналась в любви выпускникам с помощью задачи. ФОТО

Негры,зажатый нос, вонь, смог, любовь, сердечки, день влюбленных, 14 февраля
Педагог выразила свое отношение к подопечнымФото: depositphotos.com © URA.RU

Учитель математики школы №56 города Кургана продолжила своим ученикам-девятиклассникам решить пример с неизвестными. В итоге сокращения получилась фраза «Я люблю вас».

Фото учительницы и примера опубликовано в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте». «В 56 школе все математики творческие и талантливые. Молодец, Галина Яковлевна!» — похвалили ее в комментариях.

Галина Яковлевна призналась в любви своим ученикам
Фото из соцсети «В контакте»

В Кургане и районах Зауралья в четверг, 24 мая пройдут последние звонки. На торжественную линейку в этом году выйдут 8,5 тысяч девятиклассников и почти 3,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Татьяна Жаткина
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