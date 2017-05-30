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30 мая 2017
29 мая 2017
08:42  30 мая 2017 0

Тигр растерзал смотрительницу зоопарка

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Тигр погубил сотрудницу зоопаркаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Великобритании тигр напал на сотрудницу зоопарка. Женщина погибла на месте.

Хищник набросился на женщину, преодолев огороженную территорию в своем вольере. В результате нападения животного сотрудница зоопарка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на британские СМИ.

«Несчастный случай», как его назвали в зоопарке «Хэмертон» графства Кембриджшир, произошел примерно в 11:15 по местному времени, уточняет телеканал 360. Посетителей сразу вывели из зоопарка. При этом тигр не убежал после нападения, этого не стали делать и другие животные.

Нина Калинина
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