Тигр растерзал смотрительницу зоопарка

08:42 30 мая 2017 0

Тигр погубил сотрудницу зоопарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Великобритании тигр напал на сотрудницу зоопарка. Женщина погибла на месте.

Хищник набросился на женщину, преодолев огороженную территорию в своем вольере. В результате нападения животного сотрудница зоопарка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на британские СМИ.

«Несчастный случай», как его назвали в зоопарке «Хэмертон» графства Кембриджшир, произошел примерно в 11:15 по местному времени, уточняет телеканал 360. Посетителей сразу вывели из зоопарка. При этом тигр не убежал после нападения, этого не стали делать и другие животные.