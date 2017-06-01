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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
15:10  01 июня 2017 0

В Кургане для замены изношенных труб отключат воду

Вода из крана. Курган, раковина, вода из крана
Водоснабжение восстановят к вечеруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганском поселке Восточный в пятницу, 2 июня, будет ограничено холодное водоснабжение. Сотрудники «Водного союза» устранят аварию, которая произошла из-за высокой степени износа трубопровода.

Для устранения аварийной ситуации по адресу ул. Гагарина, 44а будет прекращена подача холодной воды с 9:00 часов до 21:00 часа по следующим адресам:

ул. Гагарина, 34-86, в т. ч. 41а, 41б, 41д, 86;

ул. Урожайная — полностью, в т. ч. № 147а (детский сад № 34 «Филиппок»);

пос. Мало-Чаусово (ул. Орджоникидзе, ул. Крупской);

ул. Спортивная, № 11, школа № 14;

ул.Орджоникидзе, 36, 36а, 40.

Татьяна Жаткина
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