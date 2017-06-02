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15:01  02 июня 2017 0

Уникальный нефтеналивной терминал на Ямале отмечает годовщину

Уникальный нефтеналивной термина уже год успешно работает в АрктикеФото из архива "Газпромнефть-Ямал"

Нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики», расположенному в Обской губе, исполнился год. Уникальное сооружение, команду к запуску которого дал президент России Владимир Путин, позволило «Газпром нефти» увеличить поставки сырья с Новопортовского месторождения в 4 раза. За год через «Ворота Арктики» потребителю отгружено 4,5 млн тонн нефти сорта Novy Port.

«Мы сделали серьезный шаг в разработке месторождений в арктических широтах и в освоении Северного морского пути. Мощность терминала, а также ответственный подход коллектива к соблюдению правил охраны труда и техники безопасности напрямую влияют на рост добычи нефти на Новопортовском месторождении, что позволяет прогнозировать успешное выполнение плана в 6,3 миллиона тонн нефти в 2018 году», — отметил Алексей Овечкин, генеральный директор «Газпромнефть-Ямала».

«Ворота Арктики» — уникальное сооружение, спроектированное специально для эксплуатации в Арктике. Он может успешно функционировать при температурах до 50 градусов ниже ноля. Конструкция также оборудована специальным стальным ледоломом. Высота терминала 80 метров, 17 из которых находится под водой. Здесь предусмотрены и современная система безопасности, исключающая разливы в случае внештатных ситуаций.

Строительство уникального терминала позволило приступить к промышленной разработке Новопортовского месторождения. Доставка сырья потребителям осуществляется по Северному морскому пути специальными танкерами. В их числе пять новых судов вместимостью 42 тыс. тонн каждое. Суда имеют класс Arc7, что позволяет им работать в суровых условиях Обской губы и Ледовитого океана. За год они совершили более 200 рейсов.

Кроме того, по заказу «Газпром нефти» строится новейший ледокольный флот. В настоящее время на Выборгском судостроительном заводе завершается строительство двух многофункциональных судов — «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». Они будут сопровождать нефтяные танкеры и помогать им преодолевать ледяные препятствия в Обской губе.

Добавим, что нефть сорта Novy Port, добываемая на Новопортовском месторождении, отличается низким содержанием серы и другим примесей. По качеству она превосходит не только российскую смесь Urals, но и европейский маркерный сорт Brent. Кроме того, нефть Novy Port практически безводная и почти не требует дополнительной подготовки.

Вячеслав Егоров
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