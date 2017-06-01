21:38 01 июня 2017 0

Охрану птицефабрики "Боровской" заподозрили в хищениях продукции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени с гордости региона, крупнейшей в мире птицефабрики «Боровская» охранники разворовывают продукцию. Об этом СМИ сообщили авторы анонимного послания, которое получило частичное подтверждение.

Как следует из анонимного письма, пришедшего на электронную почту «URA.RU», начальник смены охраны предприятия Ф. Халилуллин якобы «систематически вывозил на оперативном автомобиле „Нива“ продукцию ПАО ПФ „Боровская“, а именно яйца, фарш, тушки (куриные — ред.), колбасу». По версии автора письма, начальник управления экономической безопасности птицефабрики Сергей Дягилев со своим заместителем 5 февраля 2017 года остановили машину Халилуллина для проверки.

В автомобиле были найдены 3 коробки тушек курицы, 24 кг колбасы, 31 килограмм фарша, которые охранник пытался вывезти с фабрики.

Сотрудник охраны был уволен из ЧОП «Дозор», осуществляющего охрану птицефабрики, в полицию и гендиректору предприятия Евгению Несвату об инциденте сообщено не было.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» подтвердили, что заявлений по поводу хищения продукции птицефабрики Халилуллиным не поступало.

Директор ЧОП «Дозор» Евгений Девятков подтвердил «URA.RU», что такой сотрудник действительно работал, но уволен был по собственному желанию: «Никаких преступных действий с его стороны зафиксировано не было».

Получить комментарий гендиректора ПАО ПФ «Боровская» Евгения Несвата в четверг, 1 июня, не удалось. Имеющийся в распоряжении редакции номер мобильного телефона Несвата был вне зоны действия сети. В приемной предприятия «URA.RU» заявили, что руководителя нет на фабрике, он на встрече.

Вместо Евгения Несвата с «URA.RU» связался начальник управления экономической безопасности птицефабрики Сергей Дягилев. Он опроверг факт задержания начальника смены охраны предприятия с поличным, но подтвердил, что в отношении Халилуллина были подозрения в хищении.

«Задержать с поличным нам его не удалось, иначе мы бы обязательно передали дело в правоохранительные органы, — отметил Дягилев. — Он на фабрике уже не работает, его уволили из охранного предприятия по нашему устному требованию».

Дягилев подчеркнул также, что гендиректор Евгений Несват владеет всей полнотой информации в вопросах охраны и безопасности птицефабрики «Боровская».

Сергей Дягилев предположил, что автор анонимки — кто-то из уволенных ранее сотрудников предприятия. «Может быть, и сам бывший охранник, о котором выговорите», — предположил Дягилев. По мнению начальники УЭБ птицефабрики, анонимка могла также исходить от кого-то из уволенных за пьянство сотрудников «Боровской». «Мы очень многих уволили за распитие спиртного на рабочем месте. Человек 15 с начала года, наверное», — объяснил свое предположение Дягилев.

Начальник УЭБ добавил, что на предприятии постоянно борются с воровством и взяточничеством. Он привел пример главного зоотехника птицефабрики, дело о взяточничестве которого недавно было расследовано Следственным комитетом.

Птицефабрика «Боровская», располагающаяся в одноименном поселке в окрестностях столицы региона, принадлежит правительству Тюменской области. В 2000-х предприятием владел «Фонд поколений» ХМАО-Югры. Предприятие, как говорится на его официальном сайте, является крупнейшим в мире по численности поголовья птиц и самым большим в России по объемам производства яиц.