Страшный пожар на Ямале, где погибли девять человек, устроили сами жильцы

Следователи определили виновных в пожаре в Лабытнанги, где погибли девять человек. Речь идет о ЧП на станции Обской, которое произошло 16 июля 2016 года.
«Отделом по расследованию особо важных дел закончено расследование уголовного дела о пожаре в доме по улице Киевской, в результате которого погибло девять человек. Комплексная судебно-медицинская экспертиза показала, что к возгоранию привели действия одного или нескольких жильцов. Они произвели незаконную врезку для подключения к электросетям с вынесением напряжения на трубы (заземление)», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК Ямала.
Речь идет о том, что жильцы подключили электроприборы в обход счетчика. В результате произошел нагрев и воспламенение. Способствовала этому и аномальная жара. «Дом сгорел полностью. Не удалось установить, кто именно из жильцов подключался к сети незаконно», — уточнили в ведомстве.
18 июля 2016 года на Ямале был объявлен траур в связи с большим числом погибших в пожаре. Губернатор автономии Дмитрий Кобылкин прервал свой отпуск и провел в Салехарде заседание КЧС. Из бюджета пострадавшие получили финансовую помощь. Основная версия следствия на момент возбуждения уголовного дела — неисправность проводки. Дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проверялась также версия возгорания из-за окурка, но она не подтвердилась. Огонь распространялся быстро, а у пожарных возникли проблемы с напором воды. Учитывая, что дом деревянный, все сгорело моментально.