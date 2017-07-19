Зауральский Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины, которая выпала из окна в Кургане. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Курганской области, женщина скончалась по пути в больницу.
Инцидент произошел рано утром в среду, 19 июля, в 5-м микрорайоне Заозерного. Очевидцы происшествия публикуют фото пострадавшей в сообществе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».
Они уточняют, что женщина выпала с четвертого этажа и до приезда скорой помощи еще дышала. Других подробностей происшествия пока не сообщается.