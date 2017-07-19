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Главные новости Курганской области
12:59  19 июля 2017 0

В Кургане насмерть разбилась женщина, выпав из окна многоэтажки. ФОТО

Спасти пострадавшую не удалосьФото из сообщества «Типичный Курган» соцсети «В контакте»

Зауральский Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины, которая выпала из окна в Кургане. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Курганской области, женщина скончалась по пути в больницу.

Инцидент произошел рано утром в среду, 19 июля, в 5-м микрорайоне Заозерного. Очевидцы происшествия публикуют фото пострадавшей в сообществе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

Они уточняют, что женщина выпала с четвертого этажа и до приезда скорой помощи еще дышала. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Татьяна Жаткина
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