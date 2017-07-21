В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали, чтобы установить его возможное отцовство с Пилар Абель Мартинес, которая претендует на его наследство.
Останки художника Сальвадора Дали извлекли из усыпальницы, расположенной в Театре-музее в испанском Фигерасе, пишет информагентство Nation News. Эксперты в присутствии юристов взяли пробы ДНК Сальвадора Дали, чтобы сравнить их с данными анализа ДНК у Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали — ее отец.
Женщина, как уточняет издание, зарабатывает себе на жизнь тем, что считывает будущее.
По словам Мартинес, с ее матерью Дали познакомился в 1950-х в доме друзей в Кадакесе. Сама женщина появилась на свет 1 февраля 1956 года, пишет «Национальная служба новостей». Если совместимость генов подтвердится, то женщина сможет претендовать на наследство художника.
Экспертов, проводивших эксгумацию тела, поразил тот факт, что усы испанского художника совершенно не изменились. Один из специалистов — Нарцис Бардалет, который бальзамировал тело Дали в 1989 году, отметил, что знаменитые усы Сальвадора Дали прекрасно сохранились, пишет «Газета.Ru». «Это чудо», — отметил эксперт.
Ясновидящая Пилар Абель Мартинес подала иск об установлении отцовства в 2015 году. Суд удовлетворил ее требования только в 2017-м, постановив извлечь тело Дали из могилы для ДНК-теста, напоминает телеканал 360.