В 2015 году ранние смерти из-за загрязнения воздуха обошлись России в 12,5% ВВП, что стало самым высоким показателем среди стран организации и БРИКС. К такому выводу пришли специалисты ОЭСР.
Общие потери мировой экономики от преждевременных смертей из-за грязного воздуха исчисляются триллионами долларов ежегодно. Наибольшую угрозу для здоровья человека представляют мелкодисперсные частицы и озон, провоцирующие развитие онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей, пишет «Коммерсант».
Грязный воздух ежегодно уносит 4,5 млн жизней в 41 стране ОАСР и БРИКС. С 2000 по 2015 год во всем мире абсолютная смертность выросла на 13%, хотя число смертей в расчете на 1 млн жителей планеты сократилось на 7%.
В России за полтора десятилетия число смертей упало с 1075 до 955 смертей на 1 млн граждан, составив 140 тысяч смертей в год. При этом, страна стала антилидером по ущербу от загрязнения воздуха — в 2015 году они составили 447,6 млрд долларов, или 12,5% ВВП.
Данные доклада ОЭСР сильно разнятся с данными российских аналитиков, оценивающих потери от загрязнения окружающей среды всего в 4 — 6% ВВП.