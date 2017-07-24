{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Москвы
08:05  24 июля 2017 2

Грязный воздух рушит экономику России. Потери исчисляются в сотнях миллиардов долларов

Митинг за чистый воздух. Челябинск., противогвз
Грязный воздух губит миллионы людей каждый годФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2015 году ранние смерти из-за загрязнения воздуха обошлись России в 12,5% ВВП, что стало самым высоким показателем среди стран организации и БРИКС. К такому выводу пришли специалисты ОЭСР.

Общие потери мировой экономики от преждевременных смертей из-за грязного воздуха исчисляются триллионами долларов ежегодно. Наибольшую угрозу для здоровья человека представляют мелкодисперсные частицы и озон, провоцирующие развитие онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей, пишет «Коммерсант».

Грязный воздух ежегодно уносит 4,5 млн жизней в 41 стране ОАСР и БРИКС. С 2000 по 2015 год во всем мире абсолютная смертность выросла на 13%, хотя число смертей в расчете на 1 млн жителей планеты сократилось на 7%.

В России за полтора десятилетия число смертей упало с 1075 до 955 смертей на 1 млн граждан, составив 140 тысяч смертей в год. При этом, страна стала антилидером по ущербу от загрязнения воздуха — в 2015 году они составили 447,6 млрд долларов, или 12,5% ВВП.

Данные доклада ОЭСР сильно разнятся с данными российских аналитиков, оценивающих потери от загрязнения окружающей среды всего в 4 — 6% ВВП.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров