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Главные новости Тюменской области
17:33  27 июля 2017 0

Тюменские энергетики упростили жизнь горожанам

Мороз. Зима.Село. Дорога. Клипарт. Челябинск, зима, мороз, провода, столб, энергетика, вензель, электрификация
Контакт с клиентами отлаженФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За два года работы специалисты Центра обслуживания клиентов приняли 35 тысяч потребителей, а также 2,3 тысячи заявок на техприсоединение. Кроме этого, на «горячей линии» компании по телефону провели 46 тысяч консультаций.

Центр обслуживания клиентов открылся в Тюмени два года назад, работая по принципу «одного окна».

Персональные менеджеры предоставляют населению необходимую информацию об энергоснабжении, а также выполняют важную часть работы по подключению к энергосетям: ведут документацию и сообщают потребителю текущее состояние дел на всех этапах до фактического присоединения.

Помимо основного направления деятельности ЦОКа — подключения к сетям — специалисты помогают составлять заявки на увеличение мощности, согласовывать проекты, в трудных случаях проводят индивидуальные консультации. Здесь же работает сотрудник «Тюменьэнергосбыта» — филиала АО «ЭК «Восток», принимающий заявки на опломбировку и осмотр приборов учета.

Популярностью у жителей Тюмени и Тюменского региона пользуется «горячая линия» 8-800-700-86-72. Специалисты call-центра за время работы сами связывались с потребителями более 32 тысяч раз.

Основная часть услуг для удобства дублируется на сайте suenco.ru. Постоянно растет количество заявок на технологическое присоединение через Личный кабинет. Многие пользователи высоко оценили возможность быстро, не посещая фронт-офис, подключиться к энергосетям. К тому же подать электронную заявку не составляет большого труда — на сайте есть подробная инструкция.

Сегодня благодаря ЦОКу обратившиеся получают консультации по всем аспектам работы энергетиков, а самое главное — самостоятельное хождение потребителя по подразделениям предприятия для согласования договора на техприсоединение и проведение сетей осталось в прошлом.

Центр обслуживания клиентов СУЭНКО по ул. Северная, 32а ждет посетителей с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

Граждан принимают в режиме «единого окна»
Фото: пресс-служба СУЭНКО

Лев Истомин
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