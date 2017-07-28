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Главные новости Ямала
17:00  28 июля 2017 0

Активы Забарского на Ямале обрастают уголовными делами

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
Вместо выплаты зарплаты директор купил акцииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство компании «АрктикСтройМост», не платившее зарплату рабочим, подозревают в преднамеренном банкротстве. Глава предприятия вывел деньги через покупку акций других компаний, сообщают в прокуратуре Ямала.

Долги перед рабочими составляли свыше 237 млн рублей в тот момент, когда деньги были потрачены на ценные бумаги. Ранее следователи уже возбуждали уголовное дело из-за невыплаты работникам денежных средств.

«Руководитель общества, несмотря на наличие кредиторской задолженности в 435 млн рублей, в том числе по зарплате, приобрел акции других коммерческих организаций на сумму более 560 млн рублей», — пояснили в надзорной инстанции.

Директором и учредителем компании согласно базе данных является Сергей Кузьмин.

При этом полиция не спешила возбуждать уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство». Это решение было отменено прокурором Нового Уренгоя. После этого следователем городского отдела полиции в отношении руководителя ООО «АрктикСтройМост» возбуждено уголовное дело.

Косвенно компания аффилирована с «Фоникой» и «Тюменьстальмост» Александра Забарского. В данный момент арбитражный суд разбирается в сложных взаимоотношениях компаний, которые имеют задолженности друг перед другом.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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