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19 июля 2017
18 июля 2017
20:08  18 июля 2017 6

Суд защитил тюменского директора, задолжавшего по зарплатам 100 млн рублей. «Это ни в какие рамки не лезет!»

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
Суд отказался взыскивать зарплату с гендиректора фирмыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Госинспекции труда в Тюменской области Сергей Зарубин назвал казусом решение суда по делу о компании «Мостострой-12», которая накопила перед сотрудниками долг по зарплатам в 100 миллионов рублей. Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Корреспонденту «URA.RU» специалист сообщил, что сотрудники инспекции уже передали информацию в прокуратуру.

«Злополучный „Мостострой-12“ должен был свыше 100 млн по заработной плате, — рассказал Сергей Зарубин во вторник, 18 июля, на публичных слушаниях по надзору в сфере труда. — Было возбуждено два уголовных дела в отношении руководства, и, когда мы привлекли генерального директора по статье 19.5, суд признал невыплату заработной платы индивидуальным трудовым спором. Это ни в какие рамки не лезет. Но казусы есть везде».

Как рассказал руководитель региональной Госинспекции труда корреспонденту «URA.RU», дело в отношении гендиректора «Мостостроя-12» Александра Забарского рассматривал суд Нового Уренгоя — по месту прописки ответчика. «Мы дали предписание, чтобы выплатили заработную плату, а директора дисквалифицировали за неисполнение [предыдущего предписания]», — пояснил собеседник агентства. — Суд счел, что подавать иск о невыплате зарплаты должны сами работники — а не инспекция труда. Специалисты инспекции уже собрали подобные случаи из практики и передали документы в прокуратуру Тюменской области, которая намерена направить в суды информационные письма.

Зарубин также рассказал, что за второй квартал 2017 года в инспекцию поступило более 1100 жалоб работников, больше половины касались невыплаты зарплаты. За этот же период за нарушения законодательства о труде в трех тюменских компаниях было отстранено от работы 974 человека. «Это Тюменский нефтяной научный центр, „Тюменьагро“ и частное охранное предприятие „Защита“», — пояснил он. При этом за три месяца на предприятиях области произошло 27 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 10 из них закончились смертью.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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