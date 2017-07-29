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29 июля 2017
21:07  29 июля 2017 0

В России вырос спрос на бизнес-седаны

ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург, Toyota, тойота
Toyota стала лидером продажФото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам первых пяти месяцев 2017 года продажи бизнес-седанов в России увеличились на 9%, подсчитали эксперты агентства «АвтоСТАТ». С начала года было реализовано почти 18 тысяч автомобилей этого класса.

Хитом продаж стала Toyota Camry. Машин японской марки было продано более 10 тысяч, что составляет большую часть от всего объема продаж бизнес-седанов в России.

Второе место по популярности у BMW 5-Series.

Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz E-Class.

За ними в ТОП-5 также вошли Audi A6 и Lexus ES.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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