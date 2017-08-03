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31 июля 2017
Главные новости Тюменской области
10:11  03 августа 2017 0

Прокуратура Тюмени добивается наказания для ВИЧ-диссидентки, по вине которой умер маленький ребенок

Здания. Тюмень, прокуратура
Прокуратура внесла апелляционное представление на решение суда, простившего обвиняемуюФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени прокуратура обжаловала решение суда о прекращении резонансного уголовного дела ВИЧ-диссидентки. Утром 3 августа надзорное ведомство Центрального округа города внесло апелляцию на решение Калининского районного суда. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Елена Мельникова.

В апелляционном представлении прокуратура требует отменить постановление о прекращении дела и направить материалы в тот же суд, но состав суда предлагается изменить.

«Девочка умерла, и загладить причиненный преступлением вред невозможно, — отметила старший помощник прокурора. — ВИЧ-инфицированная мать, вопреки рекомендациям врачей, отказалась от обследования малышки и лечения ее от опасной инфекции, и такая мать, по мнению прокуратуры, должна понести уголовное наказание».

Апелляцию рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам Тюменского облсуда.

Калининский районный суд 25 июля постановил прекратить уголовное дело ВИЧ-инфицированной тюменки по обвинению в причинении смерти по неосторожности собственной дочери — женщина отрицала существование ВИЧ и отказывалась обследовать и лечить малышку. В апреле этого года девочка, которой не исполнилось и трех лет, умерла. Эксперты, обследовавшие тело ребенка, пришли к выводу, что своевременное выявление и лечение ВИЧ дало бы возможность добиться ремиссии заболевания — девочка могла бы жить.

Потерпевшим по уголовному делу был признан супруг женщины — отец умершего ребенка. Максимальное наказание, которое грозило ВИЧ-диссидентке, — лишение свободы на два года. Однако судья Калининского районного суда постановила прекратить дело за примирением сторон: супруги примирились прямо в зале суда, и отец девочки заявил, что «простил жену, претензий к ней не имеет, она загладила вред и принесла извинения».

История об умирающей дочери тюменской ВИЧ-диссидентки получила большой резонанс еще в марте этого года. Тогда активисты организации «СПИД.ЦЕНТР» обратились к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации, которая усугубляется растущей проблемой ВИЧ-диссидентства. Однако спасти ребенка не удалось: в апреле девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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