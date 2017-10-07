Непрерывная игра на мобильном устройстве довела молодую китаянку до слепоты. Медики констатировали, что девушка полностью потеряла зрение на правом глазу.
Жительница китайского города Дунгуань в свои выходные часами играла на смартфоне. По словам пациентки, в нерабочие дни она вставала рано утром и могла не выпускать мобильное устройство из рук до 16 часов.
Затем китаянка обедала, отдыхала и принималась играть до поздней ночи, передает Nation News. При этом девушка отметила, что иногда игры заставляли забывать ее о сне и еде.
Как пишет телеканал 360, в итоге увлечение играми довело молодую геймершу до слепоты. По словам медиков, у девушки произошла окклюзия артерии сетчатки. Врачи уверены, что болезнь была вызвана перенапряжением глаза.
Ранее ученые пришли к выводу, что игра в положении лежа может привести к временной потере зрения, сообщает «Экспресс-газета».