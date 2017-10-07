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07 октября 2017
16:33  07 октября 2017 1

Игра на смартфоне довела женщину до слепоты

Девушки весенние. Челябинск., смартфон, девушка, айфон
Очень опасно не выпускать гаджет из рукФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Непрерывная игра на мобильном устройстве довела молодую китаянку до слепоты. Медики констатировали, что девушка полностью потеряла зрение на правом глазу.

Жительница китайского города Дунгуань в свои выходные часами играла на смартфоне. По словам пациентки, в нерабочие дни она вставала рано утром и могла не выпускать мобильное устройство из рук до 16 часов.

Затем китаянка обедала, отдыхала и принималась играть до поздней ночи, передает Nation News. При этом девушка отметила, что иногда игры заставляли забывать ее о сне и еде.

Как пишет телеканал 360, в итоге увлечение играми довело молодую геймершу до слепоты. По словам медиков, у девушки произошла окклюзия артерии сетчатки. Врачи уверены, что болезнь была вызвана перенапряжением глаза.

Ранее ученые пришли к выводу, что игра в положении лежа может привести к временной потере зрения, сообщает «Экспресс-газета».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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