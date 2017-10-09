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05 октября 2017
12:05  09 октября 2017 7

В Москве задержали 17-летнего курганца, который зашивал себе рот и ложился голым на битое стекло

Скандального курганского активиста (слева) задержали за курение у метроФото: личная страница Глеба Астафьева на vk.com

В Москве задержали 17-летнего активиста Глеба Астафьева из Кургана, который прославился на Урале своими провокационными акциями. Молодой человек заявляет, что его обвиняют в экстремизме.

О задержании Астафьева «ОВД-Инфо» рассказала режиссер фильма «Мой друг Борис Немцов» Зося Родкевич. По ее словам, Глеба задержали за курение у метро. Позже, в Красносельском отделе полиции, силовики забрали у подростка телефон, просмотрели его записи в соцсетях и начали угрожать уголовным делом об экстремизме.

Друг Астафьева Тимофей Усков, который оказался в полиции вместе с активистом, опроверг эту информацию. Он пояснил, что их отпустили сразу после написания объяснительной. По информации издания, курганца отправили в спецприемник для несовершеннолетних нарушителей. Оттуда его заберет мать.

Глеб Астафьев стал известен на всю страну в мае прошлого года, когда зашил себе рот в поддержку художника Петра Павленского, сообщает портал «ОВД-Инфо». Через несколько месяцев Астафьев попал в поле зрения полиции, улегшись голым на битое стекло и гвозди в центре Челябинска.

Как ранее сообщили «URA.RU» в курганском управлении МВД, Глеб Астафьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Вера Чернышева
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