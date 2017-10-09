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09 октября 2017
14:22  09 октября 2017 3

Порноактриса отправила послание Медведеву и Жириновскому

Девушка готова воплотить любые фантазии сильных мира сегоФото: скрин с видео

Известная российская порноактриса Екатерина Макарова, выступающая под псевдонимом Macy Ssens, обратилась с видеопосланием к российскому премьеру Дмитрию Медведеву. В нем она рассказала о необходимости легализации криптовалют.

Обращение также направлено лидерам думских фракций Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову и Сергею Миронову. «Мне не безразлично будущее нашей страны. Сейчас игнорирование криптовалюты значит игнорирование прогресса. Я считаю, что за криптовалютой будущее. Если мы сейчас сможем узаконить криптовалюту одними из первых в мире, это даст стране огромный шанс выйти в мировые лидеры», — заявила порноактриса.

В ответ на легализацию Макарова обещает сделать то, что может, в частности «воплотить в реальность любые фантазии политиков», подчеркнув, что может легко отдать себя во временное пользование.

Ответа на заманчивое предложение пока не последовало.

Лев Истомин
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