Известная российская порноактриса Екатерина Макарова, выступающая под псевдонимом Macy Ssens, обратилась с видеопосланием к российскому премьеру Дмитрию Медведеву. В нем она рассказала о необходимости легализации криптовалют.
Обращение также направлено лидерам думских фракций Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову и Сергею Миронову. «Мне не безразлично будущее нашей страны. Сейчас игнорирование криптовалюты значит игнорирование прогресса. Я считаю, что за криптовалютой будущее. Если мы сейчас сможем узаконить криптовалюту одними из первых в мире, это даст стране огромный шанс выйти в мировые лидеры», — заявила порноактриса.
В ответ на легализацию Макарова обещает сделать то, что может, в частности «воплотить в реальность любые фантазии политиков», подчеркнув, что может легко отдать себя во временное пользование.
Ответа на заманчивое предложение пока не последовало.