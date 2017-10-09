Стало известно, кто будет достраивать транспортную развязку на пересечении улицы Монтажников в Тюмени с Транссибирской железнодорожной магистралью. Подрядчиком выбрано Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие (ТОДЭП).
ТОДЭП выиграл подряд на безальтернативной основе — предприятие оказалось единственным, кто заявился на конкурс. Конкурсная комиссия не нашла нарушений в заявке ТОДЭПа. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». Начальная сумма контракта, согласно данным с сайта госзакупок, составляла 848,6 миллиона рублей. Итоговая цена контракта на сайте не указана. Заявка ТОДЭПа была рассмотрена 6 октября, контракт с подрядчиком, согласно закону, должен быть заключен в десятидневный срок.
Возведение многоуровневой развязки на улице Монтажников должно быть завершено не позже 15 октября 2018 года. Строителям предстоит достроить поворотные съезды с моста, установить шумозащиту и выполнить некоторые другие работы. Компания ТОДЭП — крупнейшее дорожное предприятие Тюменской области, его учредителем на 100% является департамент имущественных отношений региона.
С 2012 года транспортную развязку на улице Монтажников возводила компания «Мостострой-12», на счету которой строительство моста через реку Туру в створе улицы Челюскинцев в Тюмени. Прямое движение по путепроводу и несколько съездов были открыты в 2014 году. Контракт с «Мостостроем-12» был расторгнут в январе 2017 года по обоюдному согласию сторон. Весной 2017 года фактический владелец компании Александр Забарский заявил о ее неминуемом банкротстве.