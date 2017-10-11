18:27 11 октября 2017 0

Батареи в домах сняты, рассказал источник (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени без отопления замерзают жильцы нескольких домов в центре города. Работы в рамках капремонта в этих пятиэтажках, по официальным данным, должны завершиться зимой — в декабре и после нового года. Сейчас в домах срезаны батареи, а жильцы даже ночью не снимают теплую одежду, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. В администрации города объяснили, в чем проблема и когда жильцы получат тепло.

По словам собеседника агентства, речь идет о домах в центре Тюмени — в частности, на улицах Республики, 174 и Тульской, 4. «Летом туда [в дом на улице Республики] никто не ходил, чтобы трубы делать, просто обрезали — и все. С сентября люди заволновались, как же так. И вот, оказалось, что правильно волнуются», — рассказал источник. По его словам, живут в пятиэтажках в основном старики, которые сейчас просто замерзают в своих квартирах:

«Пожилые люди спят в одежде, потому что иначе невозможно, болеют».

Собеседник агентства уточнил, что, по его данным, отопления нет также в домах на улице Республики, 144 и 142.

Согласно информации на городском портале «Тюмень — наш дом», в доме на улице Республики, 174, действительно, сейчас идут работы по капремонту. В частности, отремонтировать предполагается крышу, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Заказчиком выступает МКУ «Служба технического контроля», подрядчиком — ООО «Уральский монолит» из Екатеринбурга. Работы начались 17 июля и, действительно, должны быть завершены до 20 декабря.

В квартирах очень холодно: все-таки уже середина октября Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В компании «Уральский монолит» корреспондента «URA.RU» заверили, что к понедельнику отопление дадут во все квартиры.

«Оно и так подается каждый день постоянно, в каждом подъезде, в каждой квартире по комнатам, — сообщил гендиректор и учредитель компании Сергей Глазунов. — К понедельнику будет тепло. Идем по принципу — не то, что в одном подъезде дали тепло, остальные сидят и ждут. В каждом подъезде в одной из комнат дается тепло постоянно, то есть на кухне сегодня есть, в гостиной — через два дня. Там была затяжка с материалами довольно большая, потому что материалы хорошие идут туда на отопление. Сейчас все в порядке, каждый день запускаются стояки. Может быть, в авральном режиме, но к понедельнику будет тепло».

«Конечно, было бы лучше, если бы такие аукционы разыгрывались весной, чтобы было время для разгона, — отметил собеседник агентства. — Особенность в чем, когда работаешь не на новостройке, а на жилье? Одного жильца нету, и все, подъезд стоит. Лето — дача, огороды, отпуск, рыбалка».

В доме на улице Тульская, 4, по данным портала «Тюмень — наш дом», капремонт начался 30 августа, а завершиться должен и вовсе 28 февраля следующего года. Там должны отремонтировать внутридомовые сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заказчиком вновь выступает МКУ «Служба технического контроля», а подрядчиком — ООО «Промстрой».

Согласно данным из открытых источников, учредителем и директором «Промстроя» является Ольга Панова. Микропредприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, по данным системы «Контур.Фокус», не подписало пока ни одного контракта через систему госзакупок. При этом, согласно информации на сайте областного правительства, компания входит в Реестр квалифицированных подрядных организаций — это список компаний, допущенных до работ по капремонту. Телефон «Промстроя», указанный в реестре, совпадает с номером телефона ООО «АвтоСтоп», учредителем которого, по данным из открытых источников, является Сергей Николаевич Руссу. Дозвониться по этому номеру не удалось: там никто не брал трубку.

Получить комментарий в МКУ «Служба технического контроля» также не удалось: в приемной сообщили, что ни директора учреждения, ни профильного заместителя на месте нет, и посоветовали позвонить начальнику отдела внутридомовых сетей Наталье Гурьяновой. Однако там также никто не взял трубку.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов сообщил корреспонденту «URA.RU», что к пятнице, 13 октября, тепло появится во всех квартирах.

К пятнице отопление обещают дать во все квартиры, где пока батареи холодные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Там ситуация управляемая, домов совсем без отопления у нас в городе нет. Как и обещали, к началу этой недели отопление запустили везде — так, чтобы по одной стороне в каждой квартире работало, — пояснил собеседник агентства. — Основная проблема — в недопуске подрядчика собственниками нежилых помещений в домах». Как выяснилось, владельцы аптек и магазинов на первых этажах без энтузиазма воспринимают информацию о начале капремонта, а некоторые и вовсе отказываются пускать рабочих. В одной из аптек, например, владелец заявил, что в его помещении старые стояки отопления менять не надо. Трубы в итоге заменили во всем доме, приварив новые конструкции к его ветхим сетям. Рабочих владелец согласился запустить только после того, как тепло было пущено в дом, и именно в его аптеке старые трубы разорвало.

Что касается ситуации с подрядчиком «Уральский монолит», то проблема с материалами, по словам собеседника агентства, возникла в результате форс-мажорных обстоятельств. «Там были случаи вандализма и воровства материалов, — пояснил Павел Перевалов. — Подрядчик смонтировал вечером краны, а утром их уже не было, кто-то снял. Чтобы восполнить эту потерю, нужно было время».

В доме на Тульской, 4, где более 100 квартир, не смонтировано лишь несколько стояков по одной стороне дома — это 16 квартир, причем отопления в них нет только по одной стороне. «Завтра к обеду останется лишь четыре квартиры, в которых не будет отопления по одной стороне», — заверил собеседник агентства, отметив, что «подрядчик отработал быстро и хорошо».

Павел Перевалов подчеркнул, что к пятнице отопление появится во всех квартирах, где в данный момент с ним есть проблемы.