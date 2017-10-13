Тюменские городские чиновники выполнили свою угрозу: администрация инициировала проведение собраний собственников домов, в которых управляющие компании не получили паспорта готовности к зиме. Соответствующее сообщение появилось сегодня на портале мэрии.
В общей сложности собрания инициированы в 129 домах Тюмени — там, где город владеет какой-либо частью помещений. На собрании собственникам надо будет ответить на вопрос о выборе или смене способа управления многоквартирным домом, а также смене управляющей организации. На сайте опубликован график проведения таких собраний: первое пройдет 20 октября, последнее — 2 ноября.
Ранее с поручением о созыве таких собраний к департаменту городского хозяйства обратился замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов. «Там, где неполучение паспортов готовности произошло не по объективным причинам, если там есть муниципальная собственность, мы должны инициировать собрания с целью смены управляющей компании», — заявил чиновник на заседании 26 сентября.