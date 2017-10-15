На Ямале многодетные семьи бесплатно получили земельные участки

В Новом Уренгое 34 многодетных семьи получили землю под индивидуальное строительство. Об этом сообщает «Ямал-Регион».
Торжественное распределение прошло в субботу, 14 октября. Все земельные наделы уже обеспечены необходимой транспортной инфраструктурой. Все семьи получили участки с одинаковой площадью в 600 квадратных метров, но для точного определения границ между наделами выставлены дополнительные межевые знаки.
Отметим, что в очереди на государственную помощь по земельному вопросу сейчас состоят свыше 500 семей из Нового Уренгоя (476 на индивидуальное жилищное строительство и 95 под дачные постройки).