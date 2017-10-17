Путин заявил о необходимости введения платной медицины

Президент России Владимир Путин впервые заявил, что жители страны могут частично оплачивать медицинскую помощь, поскольку не все услуги врачей должны быть бюджетными и человек сам должен нести ответственность за собственное здоровье.
По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьмина, такое «софинансирование» угрожает сложившемуся социальному равенству, так как у малоимущей части населения нет возможности доплачивать за услуги, пишет Русская служба ВВС.
Способов повышения ответственности человека за собственное здоровье в России тоже пока немного. Например, можно ввести норму — если человек не проходит диспансеризацию, то платит взнос. Однако это требует больших административных усилий, считает директора НИФИ Владимир Назаров.
Предполагается, что в России сохранят обязательный минимум бесплатных услуг, остальные будут софинансироваться с помощью привлечения частного капитала.