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17 октября 2017
11:43  17 октября 2017 7

Путин заявил о необходимости введения платной медицины

Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, регистратура, медицина, ольница, больница, поликлиника, платные услуги
Россиянам предложат "повысить ответственность" за свое здоровьеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин впервые заявил, что жители страны могут частично оплачивать медицинскую помощь, поскольку не все услуги врачей должны быть бюджетными и человек сам должен нести ответственность за собственное здоровье.

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьмина, такое «софинансирование» угрожает сложившемуся социальному равенству, так как у малоимущей части населения нет возможности доплачивать за услуги, пишет Русская служба ВВС.

Способов повышения ответственности человека за собственное здоровье в России тоже пока немного. Например, можно ввести норму — если человек не проходит диспансеризацию, то платит взнос. Однако это требует больших административных усилий, считает директора НИФИ Владимир Назаров.

Предполагается, что в России сохранят обязательный минимум бесплатных услуг, остальные будут софинансироваться с помощью привлечения частного капитала.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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