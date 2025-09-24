24 сентября 2025

Глава ИРИ заявил о «гиператаке» на мессенджер Мах

Мессенджер Мах стал объектом серьезной информационной «гиператаки». Об этом сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю», — сказал Гореславский, пишет РИА Новости.

Ранее специалисты Центра безопасности мессенджера сообщали, что в августе в Max было заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов и удалено более 13 тысяч вредоносных файлов, что связано с ростом активности пользователей и попытками распространения спама и мошеннического контента. Число пользователей сервиса уже превысило 30 миллионов, а с момента запуска через платформу было отправлено свыше миллиарда сообщений.

