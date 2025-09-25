Годовая инфляция в России с 16 по 22 сентября упала до 7,99% с 8,02%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфляция постепенно снижается
Инфляция постепенно снижается Фото:

В период с 16 по 22 сентября годовой уровень инфляции в Российской Федерации снизился до 7,99%, тогда как неделей ранее данный показатель составлял 8,02%. Это следует из обзора Министерства экономического развития, посвященному текущей ценовой ситуации.

За отчетную неделю инфляция на потребительском рынке составила 0,08%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,09%, тогда как стоимость плодоовощной продукции осталась без изменений. Остальные продукты питания подорожали на 0,1%.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано увеличение цен на 0,13%. В секторе наблюдаемых услуг рост цен составил 0,06%, сообщает telegram-канал ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с 16 по 22 сентября годовой уровень инфляции в Российской Федерации снизился до 7,99%, тогда как неделей ранее данный показатель составлял 8,02%. Это следует из обзора Министерства экономического развития, посвященному текущей ценовой ситуации. За отчетную неделю инфляция на потребительском рынке составила 0,08%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,09%, тогда как стоимость плодоовощной продукции осталась без изменений. Остальные продукты питания подорожали на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано увеличение цен на 0,13%. В секторе наблюдаемых услуг рост цен составил 0,06%, сообщает telegram-канал ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...