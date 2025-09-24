24 сентября 2025

Захарова поставила фон дер Ляйен на место после ее встречи с премьером КНР

МИД РФ: Урсула фон дер Ляйен должна поговорить с Лондоном, а не Пекином
Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

Официального представителя МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обращение к премьер-министру Китая Ли Цяну с просьбой использовать влияние Пекина для убеждения России вернуться к мирным переговорам. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим. Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там „использовали влияние“ и „побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ерзать“?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также она усомнилась в последовательности действий Еврокомиссии. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны продолжают придерживаться воинственной риторики и мешают мирному урегулированию конфликта на Украине, поддерживая киевские власти и препятствуя политико-дипломатическим инициативам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступала с критикой в адрес Владимира Путина, подчеркивая необходимость для Европы быть готовой к возможным угрозам.

