Режим опасности БПЛА введен в двух регионах
Воздушную опасность объявили в Тамбовской и Ростовской областях, кроме того режим опасность БПЛА введен в Краснодарском крае. В аэропорту Сочи действует запрет на взлеты и вылеты. URA.RU запускает прямую трансляцию.
04:17 На территории Туапсинского округа угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.
04:20 На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
