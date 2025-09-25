Solcu: Эрдоган привез на Генассамблею ООН специальную воду из Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез в Нью-Йорк личную бутылку воды для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства отказался пить воду, подготовленную для делегаций, воспользовавшись емкостью, доставленной из Турции. Об этом сообщает турецкая газета.
«Когда лидеры других стран пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — говорится в материале газеты Solcu. По информации издания, такое решение объясняют вопросами безопасности и заботой о сохранности личных данных Эрдогана. Эксперты предположили, что турецкий лидер мог действовать, чтобы избежать «оставления генетических следов» в местах общего пользования.
Ранее делегация президента Турции уже сталкивалась с трудностями во время визита в Нью-Йорк: кортеж Эрдогана был остановлен полицией из-за проезда кортежа тогдашнего президента США Дональда Трампа. Подобные меры безопасности и повышенное внимание к деталям сопровождают визиты иностранных лидеров на сессии Генассамблеи ООН не первый раз.
