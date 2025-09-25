ЕС хочет построить «стену дронов» за 7 млрд евро

Евросоюз планирует построить «стену дронов» от Балтийского до Черного моря стоимостью до 7 млрд евро для защиты от беспилотников. Эксперты сомневаются в реализуемости проекта и называют его инструментом обогащения ВПК и политиков отдельных европейских стран.
«Европейский союз начал разработку проекта „стена дронов“ — многоуровневой системы обнаружения и перехвата беспилотников протяженностью 3,8 тысяч километров от Балтийского до Черного моря. Стоимость проекта составит от 3 до 7 млрд евро за четыре года. Основными инициаторами выступают Польша, Финляндия и страны Прибалтики, при этом Словакию к обсуждению не пригласили», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
Проект включает создание цепочки радаров с шагом 20 км, мобильных групп реагирования и систем перехвата. Эксперты выражают сомнения в реализуемости проекта из-за сложности интеграции систем разных стран и отсутствия четких сроков.
Европарламентарий Тьерри Мариани заявил, что проект станет инструментом навязывания странам ЕС долговой зависимости. Военный эксперт Вадим Корощупов подтвердил оценку стоимости, но отметил, что европейцы будут искать технологичные решения для удешевления. Критики проекта считают, что реальными бенефициарами станут оборонные компании Германии, Франции и Великобритании, а необходимость создания «стены» вызвана искусственной эскалацией ситуации с беспилотниками в Польше и Дании.
Впервые о проекте «стены дронов» Евросоюз заявил в начале 2025 года, когда еврокомиссар Андрюс Кубилюс подчеркнул необходимость создания инновационной системы мониторинга для защиты восточных границ ЕС от беспилотников. Инициаторами выступили Германия, Польша, Финляндия и страны Балтии, а проект предполагал охват границы с Россией и Украиной и находился на стадии отбора прототипов.
