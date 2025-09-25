Трамп заявил, что мог погибнуть на ступеньках на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп обратился с требованием к Организации Объединенных Наций провести расследование, касающееся его безопасности во время недавнего визита в штаб-квартиру ООН. По мнению американского лидера, он мог погибнуть вместе с супругой на ступенях эскалатора.
«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — написал Трамп в Truth Social.
В публикации глава Белого дома сообщил о трех инцидентах, которые случились с ним 23 сентября. По его словам, во время его визита в ООН произошли аварийная остановка эскалатора, отказ телесуфлера и отключение звука в зале во время его выступления.
«За подобные происшествия должно быть стыдно. Я направил копию соответствующего письма генеральному секретарю ООН и настаиваю на немедленном расследовании этих фактов. Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не справляется с возложенными на нее задачами», — заявил президент США.
Ранее в ходе выступления на Генеральной Ассамблее Трамп подверг ООН резкой критике, обвинив организацию в чрезмерных расходах. Он отметил, что еще много лет назад предлагал провести модернизацию штаб-квартиры ООН за сумму в 500 миллионов долларов, однако руководство организации предпочло иной, значительно более затратный проект. По словам Трампа, результатом стали неисправные эскалаторы и телесуфлер. Он также заявил, что на сегодняшний день ООН не реализует свой потенциал и не выполняет важнейших функций на мировой арене.
