Путин ответил на дерзкое заявление Трампа о битве за Донбасс

Президент Владимир Путин показал американскому коллеге Дональду Трампу, что «возвращение территорий» Украине исключено. На встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким 24 сентября в Кремле глава государства заявил, что Киев сознательно не занимался развитием Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Уделяя внимание этим регионам Путин не только повышает качество жизни местных жителей, но и посылает сигнал Западу — выбор людей на референдуме не подлежит пересмотру, объяснил URA.RU доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Балицкий доложил Путину о развитии социальной инфраструктуры Запорожской области. В регионе заканчивается строительство областной детской больницы «по самой последней технической моде», возводят дома для врачей, сдаются новые школы и детсады, а отдельная гордость — Мелитопольский государственный университет, где учатся 20 тысяч студентов, рассказал губернатор. «Университет выглядит красиво», — отметил Путин.
«Выбор запорожцев, который мы сделали на референдуме, — нас ничто не остановит. Могу вас заверить, что люди сегодня видят, как развивается и медицина, в том числе и наш выбор ничем не остановить. Они только углубляются в правильности своего решения», — заявил Балицкий.
Еще одна тема — дороги, уже построено более тысячи километров. Вокруг Азовского моря будет четырехполосная «Таврида», которая обеспечит сообщение с Крымом, Херсоном. «Это будет хорошая современная трасса», — с улыбкой сказал Путин.
Весь регион — «одна большая стройка», продолжил Балицкий. По его словам, «такого не было вообще никогда».
«У нас ряд дорог — это были „направления“, потому что власть украинская, бандеровская, не занималась совершенно этими вопросами. <...> Юго-восток страны вообще не развивался. Я думаю, что понимали, что в любом случае эти земли не принадлежат этой стране, которая когда-то называлась Украиной», — поделился Балицкий.
“По остаточному принципу работали”, — сказал Путин о киевских властях. “Мы этого (новых трасс — Прим. ред.) в Украине не видели в свое время, это я говорю абсолютно честно”, — поддержал его губернатор.
Накануне Путин встречался с другим руководителем нового региона — главой ЛНР Леонидом Пасечником. Примечательно, что встречи проходят на фоне резких заявлений Трампа в адрес России. После встречи с Владимиром Зеленским на полях ООН он сказал, что при поддержке Евросоюза Киев готов «сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах».
Встречи Путина с Балицким и Пасечником показали, что Россия не собирается отдавать свои регионы, жители которых проголосовали на референдуме за то, чтобы быть со своей настоящей Родиной, считает политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, заявления Трампа и других западных лидеров «идут хорошо срежиссированной полосой», которая нацелена на то, что «Россия испугается и пойдет на какие-то компромиссы». Это большое заблуждение Запада, уверен собеседник URA.RU.
«У встреч Путина с главами новых регионов есть две цели. Во-первых, это практичное дело. Президент следит, как осваиваются деньги на благоустройство, потому что есть задача в ближайшие годы вывести эти регионы на уровень жизни остальной России, — объяснил политолог. Во-вторых, есть политическое значение. Это демонстрация того, что это такие же российские регионы, как Подмосковье, Саратовская область или Приморский край. Все это — Россия. И Россия не будет делать никаких уступок, о которых говорит Трамп».
