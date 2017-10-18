19:56 18 октября 2017 0

Инспекторы напоминают о сроках оплаты имущественных налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы удивлены звонкам из налоговой службы с предупреждением об оплате налогов на имущество строго до 1 декабря. Как рассказали «URA.RU» горожане, звонки поступают на номера мобильных телефонов не только тем, у кого есть задолженность по налогам. «Налоговики, похоже, взяли пример с коллекторов», — отмечает один из собеседников агентства.

Также некоторые горожане получили два письменных уведомления с разными суммами налога. В налоговой инспекции по городу Кургану корреспонденту «URA.RU» пояснили, что специалисты звонят курганцам по номерам телефонов, которые граждане сами указали при подаче документов в налоговые органы. «Задача сотрудников налоговой службы — напомнить гражданам о том, что срок уплаты имущественных налогов за 2016 год — 1 декабря 2017-го. Также специалисты ведомства выясняют, пришли ли курганцам сводные налоговые уведомления и каким образом они получают данный документ — по почте или посредством электронного сервиса службы «Личный кабинет налогоплательщика», — отметили в пресс-службе ведомства.

Повторные уведомления могут быть направлены в связи с перерасчётом налогов в отношении объекта имущества и если на него предоставлена льгота либо если же в адрес налогового ведомства поступили уточнённые сведения об объектах собственности гражданина от регистрирующих органов (ГИБДД, Росреестр). Такие случаи единичны.

По оперативным данным, жители города Кургана на сегодняшний день уплатили около 166 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда сумма не превышала 50 миллионов. Причина в том, что сводные налоговые уведомления в этом году стали рассылать раньше — уже в конце июня. Благодаря этому у налогоплательщиков была возможность уточнить все спорные вопросы.