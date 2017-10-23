На Ямале начался забой оленей

На Ямале стартовала заготовка оленины. Планируется, что на мясо пойдут примерно 80 тысяч оленей. По плану в округе должны заготовить 2800 тонн, убойный вес одного оленя — 35 кг.
«Первые 36 тонн оленины заготовлены на убойно-холодильном комплексе муниципального предприятия „Паюта“ ещё в сентябре. Около тысячи голов северных оленей на комплекс сдали работники национальных общин и оленеводы-частники», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Во время второго этапа оленеводы общины «Харп» пригонят свои стада на убойный комплекс «Юрибей».
Община «Илебц» пришлет стадо в полторы тысячи голов на комплекс в Сеяху.
В этом году планируют заготовить оленины на 150 тонн больше, чем в прошлом году. Убойные комплексы находятся в Ямальском районе, по одному — в Приуральском и Надымском. В Тазовском районе, помимо действующего комплекса в Антипаюте, в кампанию этого года планируется задействовать новый, построенный в селе Гыда за счёт ПАО «НОВАТЭК».