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16:59  23 октября 2017 0

На Ямале начался забой оленей

Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, олени, оленеводы, домашний скот, осень, пастбище, стадо оленей, природа ямала
Оленеводы гонят свои стада на убойные пунктыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале стартовала заготовка оленины. Планируется, что на мясо пойдут примерно 80 тысяч оленей. По плану в округе должны заготовить 2800 тонн, убойный вес одного оленя — 35 кг.

«Первые 36 тонн оленины заготовлены на убойно-холодильном комплексе муниципального предприятия „Паюта“ ещё в сентябре. Около тысячи голов северных оленей на комплекс сдали работники национальных общин и оленеводы-частники», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Во время второго этапа оленеводы общины «Харп» пригонят свои стада на убойный комплекс «Юрибей».

Община «Илебц» пришлет стадо в полторы тысячи голов на комплекс в Сеяху.

В этом году планируют заготовить оленины на 150 тонн больше, чем в прошлом году. Убойные комплексы находятся в Ямальском районе, по одному — в Приуральском и Надымском. В Тазовском районе, помимо действующего комплекса в Антипаюте, в кампанию этого года планируется задействовать новый, построенный в селе Гыда за счёт ПАО «НОВАТЭК».

Александр Лукманов
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