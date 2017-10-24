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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Курганской области
19:42  24 октября 2017 0

Движение на трассах в Курганской области ограничили из-за снегопада

Город в снегу. Курган, уборка снега, снегопад, ветер, пурга
Три трассы попали под ограничение для грузового и пассажирского транспортаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области из-за снегопадов на трех федеральных трассах 24 октября ввели ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ограничение касается движения на трассе Р-254 (М-51,М-53, М-55) «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к городу Тюмени, Р-354 (1Р-354) Екатеринбург-Шадринск-Курган и трассы Р-254 (М-51,М-53, М-55) «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск.

В помощь водителям на федеральных дорогах Зауралья работает три подвижных пункта обогрева: на подъезде к Тюмени (на трассе Р-254), у Белозерского кольца и на трассе у Макушинского кольца. «Еще три пункта находятся в готовности, в том числе и мобильный городок жизнеобеспечения населения на 150 человек», — уточнили в ведомстве.

На регион обрушился буран. На дорогах Кургана и области в течение дня произошло несколько десятков ДТП. Как ранее сообщало агентство, на трассе «Иртыш» опрокинулся в кювет «КамАЗ» с прицепом, груженый бревнами, водитель большегруза погиб.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток характер погоды существенно не изменится: ожидаются сильные снегопады, порывы ветра до 20 м/с, метели, на дорогах возможны гололедица и образование снежного наката. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и отказаться от поездок на дальние расстояния.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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