В Курганской области из-за снегопадов на трех федеральных трассах 24 октября ввели ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ограничение касается движения на трассе Р-254 (М-51,М-53, М-55) «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к городу Тюмени, Р-354 (1Р-354) Екатеринбург-Шадринск-Курган и трассы Р-254 (М-51,М-53, М-55) «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск.
В помощь водителям на федеральных дорогах Зауралья работает три подвижных пункта обогрева: на подъезде к Тюмени (на трассе Р-254), у Белозерского кольца и на трассе у Макушинского кольца. «Еще три пункта находятся в готовности, в том числе и мобильный городок жизнеобеспечения населения на 150 человек», — уточнили в ведомстве.
На регион обрушился буран. На дорогах Кургана и области в течение дня произошло несколько десятков ДТП. Как ранее сообщало агентство, на трассе «Иртыш» опрокинулся в кювет «КамАЗ» с прицепом, груженый бревнами, водитель большегруза погиб.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток характер погоды существенно не изменится: ожидаются сильные снегопады, порывы ветра до 20 м/с, метели, на дорогах возможны гололедица и образование снежного наката. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и отказаться от поездок на дальние расстояния.