Россиянин обокрал тамаду на собственной свадьбе

Эти деньги тамаде передала невеста в качестве оплаты услуг
В Новосибирске 28-летний мужчина обокрал тамаду на собственной свадьбе. Новоиспечённый муж вытащил из сумки ведущего праздника 29 тысяч рублей через несколько минут после того, как их передала невеста в качестве оплаты услуг.
Инцидент произошёл ещё в 2016 году в летнем кафе бизнес-центра «Гринвич», однако подозреваемый отрицал свою вину и после решение суда первой инстанции подал апелляцию. Вышестоящий суд отклонил жалобу, и приговор вступил в законную силу, пишет «Газета.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.
Теперь виновный должен уплатить 80 тысяч рублей штрафа.