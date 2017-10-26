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26 октября 2017
17:12  26 октября 2017 0

Россиянин обокрал тамаду на собственной свадьбе

Фестиваль красоты
Эти деньги тамаде передала невеста в качестве оплаты услугФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новосибирске 28-летний мужчина обокрал тамаду на собственной свадьбе. Новоиспечённый муж вытащил из сумки ведущего праздника 29 тысяч рублей через несколько минут после того, как их передала невеста в качестве оплаты услуг.

Инцидент произошёл ещё в 2016 году в летнем кафе бизнес-центра «Гринвич», однако подозреваемый отрицал свою вину и после решение суда первой инстанции подал апелляцию. Вышестоящий суд отклонил жалобу, и приговор вступил в законную силу, пишет «Газета.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.

Теперь виновный должен уплатить 80 тысяч рублей штрафа.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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