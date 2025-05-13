Минобороны опубликовало кадры освобождения Котляровки в ДНР

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Бойцы группировки «Центр» освободили Котляровку
Бойцы группировки «Центр» освободили Котляровку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ представило материалы, на которых зафиксирован процесс освобождения поселка Котляровка в ДНР. На кадрах видно, как бойцы "Центра" эффективно провели операцию по установлению контроля над этим населенным пунктом.

Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады в ходе операции уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая броневики и беспилотники типа «Баба-яга». Украинская армия понесла серьезные потери при попытке удержать позиции, несмотря на хорошо организованную оборону и укрепленные позиции.

Российским бойцам удалось преодолеть ожесточенное сопротивление. Они заняли выгодные позиции, используя дроны и артиллерию для поддержки своих атак.

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Минобороны РФ представило материалы, на которых зафиксирован процесс освобождения поселка Котляровка в ДНР. На кадрах видно, как бойцы "Центра" эффективно провели операцию по установлению контроля над этим населенным пунктом. Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады в ходе операции уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая броневики и беспилотники типа «Баба-яга». Украинская армия понесла серьезные потери при попытке удержать позиции, несмотря на хорошо организованную оборону и укрепленные позиции. Российским бойцам удалось преодолеть ожесточенное сопротивление. Они заняли выгодные позиции, используя дроны и артиллерию для поддержки своих атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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