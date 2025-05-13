Минобороны РФ представило материалы, на которых зафиксирован процесс освобождения поселка Котляровка в ДНР. На кадрах видно, как бойцы "Центра" эффективно провели операцию по установлению контроля над этим населенным пунктом.
Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады в ходе операции уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая броневики и беспилотники типа «Баба-яга». Украинская армия понесла серьезные потери при попытке удержать позиции, несмотря на хорошо организованную оборону и укрепленные позиции.
Российским бойцам удалось преодолеть ожесточенное сопротивление. Они заняли выгодные позиции, используя дроны и артиллерию для поддержки своих атак.
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