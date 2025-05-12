12 мая 2025

Названа сумма средней военной пенсии после ближайшей индексации

Бессараб: военная пенсия после индексации в октябре будет около 45 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя военная пенсия составит 45 тысяч рублей
Средняя военная пенсия составит 45 тысяч рублей Фото:

Военные пенсии в России вырастут до 45 тысяч рублей после октябрьской индексации. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

«Средний размер военной пенсии после индексации с 1 октября 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Пенсии военных увеличатся на 4,5%», — заявила РИА Новости Бессараб.

По словам депутата, повышение затронет всех пенсионеров силовых структур. Это ветераны Минобороны, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств.

При этом средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля. 

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Военные пенсии в России вырастут до 45 тысяч рублей после октябрьской индексации. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб. «Средний размер военной пенсии после индексации с 1 октября 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Пенсии военных увеличатся на 4,5%», — заявила РИА Новости Бессараб. По словам депутата, повышение затронет всех пенсионеров силовых структур. Это ветераны Минобороны, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств. При этом средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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