Названа сумма средней военной пенсии после ближайшей индексации

Военные пенсии в России вырастут до 45 тысяч рублей после октябрьской индексации. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.
«Средний размер военной пенсии после индексации с 1 октября 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Пенсии военных увеличатся на 4,5%», — заявила РИА Новости Бессараб.
По словам депутата, повышение затронет всех пенсионеров силовых структур. Это ветераны Минобороны, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств.
При этом средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля.
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