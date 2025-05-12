Каллас выдвинула ультиматум России из-за предложения Путина по переговорам

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выступила с ультиматумом в адрес России в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. По мнению Каллас, начало переговорного процесса возможно только после прекращения огня.
«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — заявила Каллас. Ее слова приводит телеканал France 24. Она подчеркнула, что любые мирные инициативы должны сопровождаться реальными действиями, а не только заявлениями со стороны России.
В ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин предложил возобновить диалог с Украиной без условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня с 12 мая. Однако после призыва американского президента Дональда Трампа немедленно начать переговоры с Москвой, Зеленский изменил позицию и заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг, хотя ранее отказывался от этого до достижения длительного перемирия.
Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев выразил мнение, что встреча России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, пройдет на уровне дипломатов. Он отметил, что президент России, вероятно, не будет присутствовать и отправит дипломатов, так как подготовка к встрече на высшем уровне требует времени.
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